Бэйл прокомментировал свой дебют в МЛС

Валлийский вингер Гарет Бэйл высказался о своем дебютном поединке в МЛС. 33-летний футболист выступает за клуб «Лос-Анджелес».

«Это было нереально круто. Я ощущал атмосферу с первых же минут. На протяжении всего матча хотел выйти на поле, чтобы помочь одноклубникам. Для меня также было важно понять, в каких кондициях я нахожусь», - приводит слова игрока пресс-служба калифорнийского клуба.

Напомним, что 33-летний футболист заключил с «Лос-Анджелесом» контракт по схеме «1+1».

Предыдущим местом работы Гарета был мадридский «Реал», из которого он ушел в статусе свободного агента.