Бэйл и Кьеллини дебютировали в МЛС

В рамках очередного тура МЛС состоялся поединок между «Лос-Анджелесом» и «Нэшвиллом». Калифорнийцы отпраздновали гостевую победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече за «Лос-Анджелес» дебютировали два звездных футболиста – вингер Гарет Бэйл и защитник Джорджо Кьеллини. Валлиец появился на поле на 72-й минуте, а Кьеллини играл с первых минут и был заменен в начале второго тайма.

Благодаря сегодняшнему успеху команда из Лос-Анджелеса закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Что касается «Нэшвилла», то этот клуб располагается на пятой позиции.