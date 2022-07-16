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США. МЛС

Тренер «Торонто»: «После встречи с Бернардески мы поняли, что он идеально нам подходит»

16 Июля 2022 • 02:27 Комментировать
Клёб де Фут Монреаль
...
Торонто
Через 22 ч. 49 мин.

Наставник «Торонто» Боб Брэдли прокомментировал подписание Федерико Бернардески.

28-летний итальянец, ранее выступавший за «Ювентус», перебрался в клуб МЛС в качестве свободного агента.

«После встречи с Федерико, которая состоялась пару недель назад, мы поняли, что он идеально нам подходит. Он отлично вписывается в то, что мы пытаемся построить, и теперь мне не терпится увидеть его в деле.

Бернардески – качественный атакующий игрок, также известный своей работоспособностью. Он левша, играющий на правом фланге, но при необходимости его можно разместить и в центре», – рассказал Брэдли в интервью официальному сайту «Торонто».

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Боб Бредли Федерико Бернардески
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