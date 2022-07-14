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США. МЛС

Экс-игрок «Ювентуса» едет в МЛС

14 Июля 2022 • 20:50 Комментировать

Вингер Федерико Бернардески переходит в «Торонто», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок подпишет контракт до 2025 года с окладом пять млн евро в год.

Помимо команды из МЛС, нападающим интересовались «Наполи», «Торино» и мадридский «Атлетико».

Последним клубом Бернардески был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2017 года, но стороны не стали продлевать истёкшее соглашение. Всего за «зебр» Федерико провёл 183 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 24 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 28-летнего итальянца в 10 млн евро.

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Ювентус Торонто Федерико Бернардески Трансферы футбола -
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