Экс-игрок «Ювентуса» едет в МЛС

Вингер Федерико Бернардески переходит в «Торонто», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок подпишет контракт до 2025 года с окладом пять млн евро в год.

Помимо команды из МЛС, нападающим интересовались «Наполи», «Торино» и мадридский «Атлетико».

Последним клубом Бернардески был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2017 года, но стороны не стали продлевать истёкшее соглашение. Всего за «зебр» Федерико провёл 183 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 24 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 28-летнего итальянца в 10 млн евро.