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США. МЛС

Дебют Инсинье за «Торонто» отложен из-за травмы

07 Июля 2022 • 12:54 Комментировать
Торонто
...
Сан-Хосе Эрткуэйкс
10.07 02:30

Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье все никак не может дебютировать в составе «Торонто». Фаны канадской команды уже заждались появления Инсинье на поле, но в очередной раз были вынуждены испить чашу разочарования буквально накануне игры - Лоренцо получил травму перед матчем с «Сан-Хосе», который состоится в ближайшую субботу.

- Ему было заметно трудно на поле, и я попросил его прекратить тренировку. Ему нужно время для восстановления. Думаю, что мы увидим его на поле 23 июля, хотя есть надежда, что это все-таки случится раньше, - пояснил в интервью Goal наставник «Торонто» Боб Брэдли.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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ТОРОНТО САН-ХОСЕ ЭРТКУЭЙКС
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