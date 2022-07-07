Дебют Инсинье за «Торонто» отложен из-за травмы

Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье все никак не может дебютировать в составе «Торонто». Фаны канадской команды уже заждались появления Инсинье на поле, но в очередной раз были вынуждены испить чашу разочарования буквально накануне игры - Лоренцо получил травму перед матчем с «Сан-Хосе», который состоится в ближайшую субботу.

- Ему было заметно трудно на поле, и я попросил его прекратить тренировку. Ему нужно время для восстановления. Думаю, что мы увидим его на поле 23 июля, хотя есть надежда, что это все-таки случится раньше, - пояснил в интервью Goal наставник «Торонто» Боб Брэдли.