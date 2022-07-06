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США. МЛС

«Филадельфия Юнион» - «ДС Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

06 Июля 2022 • 01:39 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Ди Си Юнайтед
09.07 02:30

Проводим анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Филадельфия Юнион» - «ДС «Юнайтед». Игра состоится 9 июля 2022 года на стадионе «Субару Парк».

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» одержала только одну победу в пяти прошлых матчах лиги. Команда обосновалась на втором месте Восточной конференции, забив за 18 туров 22 гола, при 13-и пропущенных.

После поражения от «Чикаго Файр» (0:1), которое стало для «Филадельфии вторым в этом сезоне, команда разделила очки в гостевой игре с «Коламбус Крю» (0:0).

«ДС Юнайтед»

«ДС Юнайтед» зафиксировал три поражения в четырех прошлых турах чемпионата. Эти неудачи откинули клуб на 13-е место рейтинга Восточного дивизиона.

После последовательных проигрышей от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:4), «Чикаго Файр» (0:1) и «Нэшвилл» (1:3) «ДС Юнайтед» организовал пятую победу в лиге, одолев в гостях «Орландо Сити» (5:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Филадельфия Юнион» - 1.735
  • Ничья – 3.980
  • Победит «ДС Юнайтед» - 4.800

Статистика

  • «Филадельфия Юнион» не проигрывала дома в этом сезоне лиги – 4 победы и 5 ничьих
  • «ДС Юнайтед» проиграл 4 из 7 гостевых матчей чемпионата
  • «Филадельфия Юнион» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «ДС Юнайтед»

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Филадельфии Юнион» с коэффициентом 1.735 в букмекерской конторе Pinnacle.


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Евро-Футбол.Ру,
Филадельфия Юнион МЛС ДС Юнайтед прогнозы на футбол
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