«Филадельфия Юнион» - «ДС Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Проводим анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Филадельфия Юнион» - «ДС «Юнайтед». Игра состоится 9 июля 2022 года на стадионе «Субару Парк».
«Филадельфия Юнион»
«Филадельфия Юнион» одержала только одну победу в пяти прошлых матчах лиги. Команда обосновалась на втором месте Восточной конференции, забив за 18 туров 22 гола, при 13-и пропущенных.
После поражения от «Чикаго Файр» (0:1), которое стало для «Филадельфии вторым в этом сезоне, команда разделила очки в гостевой игре с «Коламбус Крю» (0:0).
«ДС Юнайтед»
«ДС Юнайтед» зафиксировал три поражения в четырех прошлых турах чемпионата. Эти неудачи откинули клуб на 13-е место рейтинга Восточного дивизиона.
После последовательных проигрышей от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:4), «Чикаго Файр» (0:1) и «Нэшвилл» (1:3) «ДС Юнайтед» организовал пятую победу в лиге, одолев в гостях «Орландо Сити» (5:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Филадельфия Юнион» - 1.735
- Ничья – 3.980
- Победит «ДС Юнайтед» - 4.800
Статистика
- «Филадельфия Юнион» не проигрывала дома в этом сезоне лиги – 4 победы и 5 ничьих
- «ДС Юнайтед» проиграл 4 из 7 гостевых матчей чемпионата
- «Филадельфия Юнион» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «ДС Юнайтед»
Прогноз
Рекомендуем поставить на победу «Филадельфии Юнион» с коэффициентом 1.735 в букмекерской конторе Pinnacle.