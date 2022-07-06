«Сиэтл Саундерс» - «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Проводим анализ ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Сиэтл Саундерс» - «Портленд Тимберс». Поединок пройдет 9 июля 2022 года на стадионе «Люмен Филд».

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» зафиксировал одно поражения в пяти последних матчах МЛС, которое команде нанес «Монреаль» (1:2). Шесть набранных очков в играх с «Спортинг Канзас-Сити» (3:0) и «Торонто» (2:0) позволили клубу подняться на седьмое место рейтинга Западной конференции.

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимбес» заработал восемь очков за четыре прошлых игры в лиге. В этот период клуб победил «Колорадо Рэпидс» (3:0) и «Хьюстон Динамо» (2:1), а также разделил очки с «Лос-Анджелес Гэлекси» (1:1) и «Нэшвилл» (2:2), поднявшись на 10-е место турнирной таблицы Западного дивизиона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сиэтл Тимберс» - 1.925

Ничья – 3.790

Победит «Портленд Тимберс» - 3.980

Статистика

«Сиэтл Тимберс» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Сиэтл Саундерс»

Обмен голами фиксировался в 4 прошлых гостевых матчах «Портленд Тимберс»

Прогноз

Рекомендуем разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» с коэффициентом 1.657 в букмекерской конторе Pinnacle.