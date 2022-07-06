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США. МЛС

«Сиэтл Саундерс» - «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

06 Июля 2022 • 01:25 Комментировать
Сиэтл Саундерс
...
Портленд Тимберс
1.85 3.85 4.00
09.07 23:30

Проводим анализ ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Сиэтл Саундерс» - «Портленд Тимберс». Поединок пройдет 9 июля 2022 года на стадионе «Люмен Филд».

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» зафиксировал одно поражения в пяти последних матчах МЛС, которое команде нанес «Монреаль» (1:2). Шесть набранных очков в играх с «Спортинг Канзас-Сити» (3:0) и «Торонто» (2:0) позволили клубу подняться на седьмое место рейтинга Западной конференции.

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимбес» заработал восемь очков за четыре прошлых игры в лиге. В этот период клуб победил «Колорадо Рэпидс» (3:0) и «Хьюстон Динамо» (2:1), а также разделил очки с «Лос-Анджелес Гэлекси» (1:1) и «Нэшвилл» (2:2), поднявшись на 10-е место турнирной таблицы Западного дивизиона.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сиэтл Тимберс» - 1.925
  • Ничья – 3.790
  • Победит «Портленд Тимберс» - 3.980

Статистика

  • «Сиэтл Тимберс» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Сиэтл Саундерс»
  • Обмен голами фиксировался в 4 прошлых гостевых матчах «Портленд Тимберс»

Прогноз

Рекомендуем разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» с коэффициентом 1.657 в букмекерской конторе Pinnacle.

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Евро-Футбол.Ру,
Сиэтл Саундерс МЛС Портленд Тимберс
Делайте ставку на матч
1
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1.85
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4.00
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1.82
3.70
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Прогнозы на предстоящие матчи
Тобол
1.85
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Тобол
Ференцварош
17:00
от экспертов
Зриньски
1.87
Шериф
Зриньски
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