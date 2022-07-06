«Ванкувер» - «Миннесота»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Проводим анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Ванкувер» - «Миннесота». Игра состоится 9 июля 2022 года на стадионе «БЦ Плейс».

«Ванкувер»

«Ванкувер» заработал семь очков за три прошлых игры МЛС. В этот период клуб сыграл вничью с «Нью-Инглэд Революшн» (0:0), а также оформил победы над «Далласом» (2:0) и «Лос-Анджелес ФК» (1:0).

Фиксируем, что защита «Ванкувера» не допустила пропущенных голов в этих играх, а в рейтинге Западной конференции команда поднялась на девятую позицию.

«Миннесота»

«Миннесота» одержала две победы кряду в лиге, обосновавшись на восьмом месте рейтинга. Клуб успешно провел поединки против «Лос-Анджелес Гэлекси» (3:2) и «Реал Солт-Лейк» (3:2), в которых продуктивно сыграла атака команды.

Отметим, что в девяти гостевых матчах чемпионата защита «Миннесоты» в общей сложности пропустила 14 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ванкувер» - 2.510

Ничья – 3.590

Победит «Миннесота» - 2.810

Статистика

«Ванкувер» выиграл 4 из прошлых 5 матчей всех турниров на своем поле

«Миннесота» проиграла 3 из предыдущих 5 гостевых матчей лиги

«Ванкувер» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей с «Миннесотой» на домашнем стадионе

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Ванкувера» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.840.