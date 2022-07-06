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США. МЛС

«Ванкувер» - «Миннесота»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

06 Июля 2022 • 01:22 Комментировать
Ванкувер Уайткэпс
...
Миннесота Юнайтед
2.45 3.55 2.75
09.07 05:30

Проводим анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч МЛС «Ванкувер» - «Миннесота». Игра состоится 9 июля 2022 года на стадионе «БЦ Плейс».

«Ванкувер»

«Ванкувер» заработал семь очков за три прошлых игры МЛС. В этот период клуб сыграл вничью с «Нью-Инглэд Революшн» (0:0), а также оформил победы над «Далласом» (2:0) и «Лос-Анджелес ФК» (1:0).

Фиксируем, что защита «Ванкувера» не допустила пропущенных голов в этих играх, а в рейтинге Западной конференции команда поднялась на девятую позицию.

«Миннесота»

«Миннесота» одержала две победы кряду в лиге, обосновавшись на восьмом месте рейтинга. Клуб успешно провел поединки против «Лос-Анджелес Гэлекси» (3:2) и «Реал Солт-Лейк» (3:2), в которых продуктивно сыграла атака команды.

Отметим, что в девяти гостевых матчах чемпионата защита «Миннесоты» в общей сложности пропустила 14 голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ванкувер» - 2.510
  • Ничья – 3.590
  • Победит «Миннесота» - 2.810

Статистика

  • «Ванкувер» выиграл 4 из прошлых 5 матчей всех турниров на своем поле
  • «Миннесота» проиграла 3 из предыдущих 5 гостевых матчей лиги
  • «Ванкувер» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей с «Миннесотой» на домашнем стадионе

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Ванкувера» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.840.

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Евро-Футбол.Ру,
МЛС Ванкувер прогнозы на футбол Миннесота
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1
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2
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2.45
3.55
2.75
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2.35
3.40
2.85
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2.43
3.51
2.72
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2.43
3.51
2.72
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2.86
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0.00
0.00
0.00
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3.62
2.81
2.47
3.20
2.88
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Прогнозы на предстоящие матчи
Тобол
1.85
Ференцварош
Тобол
Ференцварош
17:00
от экспертов
Зриньски
1.87
Шериф
Зриньски
Шериф
21:00
от экспертов
Марибор
1.85
Шахтёр Солигорск
Марибор
Шахтёр Солигорск
21:15
от экспертов
Слован Братислава
2.01
Динамо Батуми
Слован Братислава
Динамо Батуми
21:30
от экспертов
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