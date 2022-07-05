Федерико Бернардески оказался в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с «Ювентусом». Как сообщает в социальных сетях журналист Майкл Сингх, 28-летний атакующий полузащитник может оказаться в МЛС. Серьёзный интерес к Бернардески проявляет «Торонто». Отмечается, что в настоящий момент стороны находятся на продвинутой стадии переговорного процесса.

Напомним, что Федерико Бернардески выступал за «Ювентус» на протяжении пяти сезонов. Ранее хавбек играл за «Фиорентину», воспитанником которой он и является.