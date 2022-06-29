Стало известно, когда Бэйл дебютирует в МЛС

Валлийский полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в ближайшее время должен дебютировать в составе американской команды.

Генеральный директор «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон сказал журналистам, что 32-летний валлийский в начале июля должен приступить к тренировкам в общей группе, а первый свой матч в составе новой команды полузащитник проведёт в калифорнийском дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч состоится девятого июля.

Напомним, что Гарет Бэйл перебрался в команду из Лос-Анджелеса из мадридского «Реала». Стоит отметить, что калифорнийский коллектив также недавно подписал контракт с итальянским защитником Джорджо Кьеллини.