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США. МЛС

Стало известно, когда Бэйл дебютирует в МЛС

29 Июня 2022 • 07:33 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Лос-Анджелес Гэлакси
09.07 05:00

Валлийский полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в ближайшее время должен дебютировать в составе американской команды.

Генеральный директор «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон сказал журналистам, что 32-летний валлийский в начале июля должен приступить к тренировкам в общей группе, а первый свой матч в составе новой команды полузащитник проведёт в калифорнийском дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч состоится девятого июля.

Напомним, что Гарет Бэйл перебрался в команду из Лос-Анджелеса из мадридского «Реала». Стоит отметить, что калифорнийский коллектив также недавно подписал контракт с итальянским защитником Джорджо Кьеллини.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл МЛС Лос-Анджелес
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