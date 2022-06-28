Экс-форвард «Наполи» Инсинье объяснил, почему он решил переехать в МЛС

Известный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье рассказал журналистам о том, по какой причине он решил продолжить карьеру в Северной Америке.

Инсинье сказал Sportsnet, что ему только 31 год, так что он мог спокойно найти себе новую команду в Европе, но он выбрал счастье и благополучие своей семьи. Бывший форвард «Наполи» отметил, что он хотел перемен и решил попробовать свои силы в Северной Америке.

«Многие люди говорят, что футбол в Северной Америке ненастоящий, но могу смело заявить, что всё это неправда», - добавил итальянец.

Напомним, что Лоренцо Инсинье этим летом на правах свободного агента перебрался из «Наполи» в канадский клуб «Торонто», который выступает в МЛС.