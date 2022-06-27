​Бэйл поделился впечатлениями от перехода в МЛС

Гарет Бэйл перебирается в МЛС – в понедельник о подписании звёздного валлийца объявил клуб «Лос-Анджелес».

На страницах клубного сайта «Лос-Анджелеса» были опубликованы первые слова Бэйла после подписания контракта.

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи и подходящее время в моей карьере. Не могу дождаться момента, когда начну работать с командой и буду готовиться к завоеванию новых трофеев в «Лос-Анджелесе», - сказал Бэйл.

Ранее Гарет Бэйл выступал за «Реал», но последние его сезоны в Мадриде были провальными на личном уровне.