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США. МЛС

«Лос-Анджелес» объявил о переходе Бэйла официально

27 Июня 2022 • 20:26 Комментировать

Гарет Бэйл стал игроком «Лос-Анджелеса», выступающего в МЛС. О переходе звёздного валлийского футболиста американский клуб объявил на страницах своего официального сайта.

Контракт Гарета Бэйла рассчитан на 12 месяцев и включает в себя опцию возможного продления ещё на год. Бэйлу ещё предстоит получить визу и международный трансферный сертификат.

Гарет Бэйл ранее выступал за мадридский «Реал». В последние годы на клубном уровне валлиец особенно не блистал.

Стоит отметить, что сборная Уэльса с Гаретом Бэйлом в составе в ноябре выступит на чемпионате мира в Катаре. Валлийская национальная команда пробилась на мундиаль впервые с 1958 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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