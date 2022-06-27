Суарес перебрался в МЛС

Опытный уругвайский нападающий Луис Суарес продолжит свою карьеру в Северной Америке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний уругвайский футболист переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший футболист «Барселоны» и «Ливерпуля» подписал с американской командой соглашение на один сезон. В калифорнийский клуб опытный форвард перебрался на правах свободного агента. Последним клубом Суарес был мадридский «Атлетико».

В прошлом сезоне Луис Суарес провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.