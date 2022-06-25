​Клуб МЛС завершает подписание Бэйла

Сборная Уэльса впервые с 1958 года выступит на чемпионате мира, а это означает, что Гарету Бэйлу в ближайшие месяцы нужна будет игровая практика. Лидер валлийской сборной хочет подойти к мундиалю в наилучшей форме.

По данным источников MLSsoccer.com, подписание Гарета Бэйла завершает клуб «Лос-Анджелес». Сделка будет рассчитана на один год.

Стоит сказать, что выступающий в МЛС «Лос-Анджелес» недавно заключил договор с другим известным в Европе футболистом – с чемпионом Европы Джорджо Кьеллини.

Добавим, что чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.