Игуаин заверил, что еще хочет играть

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин признался, что еще не думает об отставке, так как испытывает желание продолжать играть. Сейчас Игуаин выступает в американской лиге МЛС, однако и там его игрой не вполне довольны. Тем не менее, Игуаин считает, что уже многое оставил футболу и многого добился.

- Я смотрю на игроков, с которыми играл в одной команде, и они уже давно не играют, а я играют. И я еще не устал от игры в футбол. Я играл с Роналдиньо, играл с Роберто Карлосом, играл с Дибалой, и даже с Маккенни успел поиграть. Иногда смотрю на игроков, которые уходили, думаю, а чего они добились? - вопрошает Игуаин, цитируемый официальным сайтом своего клуба, «Интер Майами».