Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Игуаин заверил, что еще хочет играть

20 Июня 2022 • 22:55 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:0
Интер Майами
окончен

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин признался, что еще не думает об отставке, так как испытывает желание продолжать играть. Сейчас Игуаин выступает в американской лиге МЛС, однако и там его игрой не вполне довольны. Тем не менее, Игуаин считает, что уже многое оставил футболу и многого добился.

- Я смотрю на игроков, с которыми играл в одной команде, и они уже давно не играют, а я играют. И я еще не устал от игры в футбол. Я играл с Роналдиньо, играл с Роберто Карлосом, играл с Дибалой, и даже с Маккенни успел поиграть. Иногда смотрю на игроков, которые уходили, думаю, а чего они добились? - вопрошает Игуаин, цитируемый официальным сайтом своего клуба, «Интер Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
22:55 · США. МЛС
Игуаин заверил, что еще хочет играть
19 Июня
20:17 · Франция. Лига 1
Нигматуллин заявил, что у Месси уже две квартиры в Майами
18 Июня
22:40 · Голландия. Эредивизие
«Интер Майами» начал переговоры с Гётце
17 Июня
10:10 · США. МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» - «Торонто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
10:00 · США. МЛС
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
08:38 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм унизил свою жену Викторию: «Она неопрятная, моется иногда» 3
13 Июня
15:22 · Италия. Серия А
«Лос-Анджелес» объявил о переходе Кьеллини официально
10:53 · США. МЛС
«Лос-Анджелес» намекнул на переход Кьеллини
12 Июня
23:10 · Италия. Серия А
Романо: Кьеллини – игрок «Лос-Анджелеса»
09 Июня
10:13 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может стать игроком заокеанского гранда
04 Июня
20:32 · Италия. Серия А
Кьеллини переходит в клуб из МЛС
08:51 · США. МЛС
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может переехать в МЛС 1
03 Июня
10:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового вратаря и договаривается по трансферу
01 Июня
02:49 · Италия. Серия А
Романо: Кьеллини подписал контракт с новым клубом
01:04 · Италия. Серия А
Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС
Все новости
Рекомендуем