Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

«Лос-Анджелес» намекнул на переход Кьеллини

13 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Пресс-служба «Лос-Анджелеса» в своих социальных сетях намекнула на переход опытного итальянского защитника Джорджо Кьеллини.

Калифорнийская команда выложила в своих социальных сетях пост с надписью на итальянском «В ближайшее время». 37-летний экс-футболист «Ювентуса» ответил на это сообщение смайликом. Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что «Лос-Анджелес» скоро официально объявит о переходе итальянского футболиста.

В прошедшем сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянском чемпионате в составе «Ювентуса» 21 встречу, но голами или ассистами не отметился. За туринский клуб защитник выступал с 2005 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини МЛС Лос-Анджелес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
10:53 · США. МЛС
«Лос-Анджелес» намекнул на переход Кьеллини
12 Июня
23:10 · Италия. Серия А
Романо: Кьеллини – игрок «Лос-Анджелеса»
09 Июня
10:13 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может стать игроком заокеанского гранда
04 Июня
20:32 · Италия. Серия А
Кьеллини переходит в клуб из МЛС
08:51 · США. МЛС
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может переехать в МЛС 1
03 Июня
10:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового вратаря и договаривается по трансферу
01 Июня
02:49 · Италия. Серия А
Романо: Кьеллини подписал контракт с новым клубом
01:04 · Италия. Серия А
Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС
31 Мая
17:43 · США. МЛС
Пато: «Я всё ещё верю, что смогу сыграть на чемпионате мира»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Пато – об аренде в «Челси»: «Если бы знал, что всё так сложится, не переходил бы»
30 Мая
19:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит первое предложение по Слонине
29 Мая
11:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла голкипера на замену Нойеру
28 Мая
21:34 · Франция. Лига 1
Ховард: «Приезд Месси станет для МЛС самым грандиозным событием со времён Пеле»
26 Мая
10:28 · США. МЛС
Дзюба точно не переедет в МЛС
09:29 · Италия. Серия А
Легенда «Ювентуса» Кьеллини подписал контракт с новым клубом
Все новости
Рекомендуем