«Лос-Анджелес» намекнул на переход Кьеллини

Пресс-служба «Лос-Анджелеса» в своих социальных сетях намекнула на переход опытного итальянского защитника Джорджо Кьеллини.

Калифорнийская команда выложила в своих социальных сетях пост с надписью на итальянском «В ближайшее время». 37-летний экс-футболист «Ювентуса» ответил на это сообщение смайликом. Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что «Лос-Анджелес» скоро официально объявит о переходе итальянского футболиста.

В прошедшем сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянском чемпионате в составе «Ювентуса» 21 встречу, но голами или ассистами не отметился. За туринский клуб защитник выступал с 2005 года.