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США. МЛС

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может переехать в МЛС

04 Июня 2022 • 08:51 Комментировать (1)

Опытный испанский экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Хуан Мата в это летнее трансферное окно может перебраться в Северную Америку.

По информации издания Manchester Evening News, 34-летний испанский футболист попал в сферу интересов нескольких команд из МЛС, хотя сам полузащитник предпочёл бы продолжить свою карьеру в Европе. Напомним, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Мата является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Хуан Мата провёл в английском чемпионате в составе «красных дьяволов» лишь семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.

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Хуан Мата МЛС
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