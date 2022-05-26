Дзюба точно не переедет в МЛС

Опытный российский экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба вряд ли продолжит карьеру в Северной Америке.

По информации «Матч ТВ», ни один клуб из МЛС не будет подписывать Дзюбу, так как в лиге есть негласное правило, а именно не брать игроков из России и Беларуси. К тому же, как утверждает источник, американские клубы больше нацелены на подписание молодых игроков, которых потом можно будет более выгодно продать.

Напомним, что недавно Артём Дзюба объявил о своём уходе из питерского «Зенита». На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды в статусе свободного агента.