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США. МЛС

Дзюба точно не переедет в МЛС

26 Мая 2022 • 10:28 Комментировать

Опытный российский экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба вряд ли продолжит карьеру в Северной Америке.

По информации «Матч ТВ», ни один клуб из МЛС не будет подписывать Дзюбу, так как в лиге есть негласное правило, а именно не брать игроков из России и Беларуси. К тому же, как утверждает источник, американские клубы больше нацелены на подписание молодых игроков, которых потом можно будет более выгодно продать.

Напомним, что недавно Артём Дзюба объявил о своём уходе из питерского «Зенита». На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба МЛС
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