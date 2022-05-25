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США. МЛС

Бекхэм приглашает Луиса Суареса в МЛС

25 Мая 2022 • 05:05 Комментировать

Еще одно направление для будущего 35-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса - это американская лига МЛС. За океан его зазывает легендарный Дэвид Бекхэм, сообщает английское издание Independent. Бекхэм руководит клубом «Интер Майами», и ему хотелось бы поработать с игроком, который прекрасно показывал себя во всех лигах, в которых выступал.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает, продлевать его стороны не будут, и Луис подыскивает себе новый клуб. Флирт с «Барселоной» ни к чему не привёл, но на него теперь засматриваются клубы рангом ниже - в частности, турецкий «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Луис Суарес Интер Майами
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