Бекхэм приглашает Луиса Суареса в МЛС

Еще одно направление для будущего 35-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса - это американская лига МЛС. За океан его зазывает легендарный Дэвид Бекхэм, сообщает английское издание Independent. Бекхэм руководит клубом «Интер Майами», и ему хотелось бы поработать с игроком, который прекрасно показывал себя во всех лигах, в которых выступал.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает, продлевать его стороны не будут, и Луис подыскивает себе новый клуб. Флирт с «Барселоной» ни к чему не привёл, но на него теперь засматриваются клубы рангом ниже - в частности, турецкий «Фенербахче».