Экс-форвард «Зенита» Дриусси – лучший по системе «гол+пас» в МЛС

Бывший нападающий «Зенита» аргентинец Себастьян Дриусси показывает высокий уровень футбола в чемпионате США.

26-летний Дриусси защищает цвета «Остина» с лета 2021 года. Он уже успел сыграть 13 матчей за команду в рамках МЛС, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Таким образом, он лидирует в лиге по системе «гол+пас».

Кроме того, Дриусси уже побил рекорд «Остина» по голам за сезон (клуб выступает в МЛС второй сезон) и повторил рекорд клуба по системе «гол+пас» за сезон.

Будучи игроком «Зенита», он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок.