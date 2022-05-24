Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Экс-форвард «Зенита» Дриусси – лучший по системе «гол+пас» в МЛС

24 Мая 2022 • 20:06 Комментировать
Остин
2:2
Орландо Сити
окончен

Бывший нападающий «Зенита» аргентинец Себастьян Дриусси показывает высокий уровень футбола в чемпионате США.

26-летний Дриусси защищает цвета «Остина» с лета 2021 года. Он уже успел сыграть 13 матчей за команду в рамках МЛС, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Таким образом, он лидирует в лиге по системе «гол+пас».

Кроме того, Дриусси уже побил рекорд «Остина» по голам за сезон (клуб выступает в МЛС второй сезон) и повторил рекорд клуба по системе «гол+пас» за сезон.

Будучи игроком «Зенита», он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит МЛС Себастьян Дриусси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
20:24 · США. МЛС
«Реал Солт-Лейк» - «Хьюстон Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
20:19 · США. МЛС
«Колорадо Рэпидс» - «Нэшвилл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
20:13 · США. МЛС
«Спортинг Канзас-Сити» - «Ванкувер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
20:06 · США. МЛС
Экс-форвард «Зенита» Дриусси – лучший по системе «гол+пас» в МЛС
23 Мая
20:33 · США. МЛС
«Торонто» - «Чикаго Файр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
20:31 · США. МЛС
«Нью-Инглэнд Революшн» - «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
20:25 · США. МЛС
«Монреаль» - «Цинциннати»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
22 Мая
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может продолжить карьеру в Америке 1
08:13 · Италия. Серия А
Кьеллини договорился с новым клубом
20 Мая
14:35 · Испания. Ла Лига
Месси может воссоединиться с Суаресом
19 Мая
15:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сыграет с «Интер Майами» в летнее межсезонье
18 Мая
09:13 · Италия. Серия А
Кьеллини склоняется к переходу в «Лос-Анджелес»
17 Мая
20:42 · США. МЛС
Шакири – самый высокооплачиваемый футболист MLS
19:58 · Италия. Серия А
Кьеллини готов принять предложение «Лос-Анджелес Гэлакси»
14 Мая
01:30 · Италия. Серия А
Кьеллини ведёт переговоры с новым клубом
Все новости
Рекомендуем