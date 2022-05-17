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США. МЛС

Шакири – самый высокооплачиваемый футболист MLS

17 Мая 2022 • 20:42 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
...
Чикаго Файр
1.52 4.00 6.80
19.05 02:30

Полузащитник «Чикаго Файр» Джердан Шакири стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS, пишет ESPN.

Согласно данным о зарплатах, опубликованным Ассоциацией игроков MLS, игрок «Чикаго Файр» Шакири является самым высокооплачиваемым игроком лиги. Зарплата швейцарца составляет чуть более 8 миллионов долларов в год.

Шакири обыграл Хавьера «Чичарито» Эрнандеса из «Лос-Анджелес Гэлакси» и занял первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в MLS, а игрок сборной Мексики зарабатывает 6 миллионов долларов. Гонсало Игуаин из «Интер Майами» (5,79 млн долларов).

30-летний Шакири перешёл в американский клуб в феврале 2022 года из «Лиона». Трансфер футболиста составил 7 миллионов евро.

За «Чикаго» Шакари провёл 9 матчей, в которых забил два гола и отметился результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Чикаго Файр Джердан Шакири MLS
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