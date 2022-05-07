Бекхэм нашёл новую звезду для своего клуба

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в подписании Хамеса заинтересован лично владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Легендарный футболист встречался с колумбийцем, чтобы обсудить возможный трансфер. Сообщается, однако, что серьёзной проблемой для американского клуба станет зарплата футболиста. Полузащитник хочет получать более 7,5 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Хамес перешёл в «Аль-Райян» в 2021 году из «Эвертона» за восемь млн евро. Сейчас он оценивается на сайте Transfermarkt в 15 млн евро.

В текущем сезоне 30-летний плеймейкер провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах. В которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2024 года.