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США. МЛС

«Шак, не валяй дурака» - легендарный Шакил О'Нил рассказал, как нашёл на улице кошелёк Дэвида Бекхэма

05 Мая 2022 • 05:27 Комментировать

В Лос-Анджелесе встретить звезду проще простого, там полно не только всяких богемных музыкантов и кинозвезд, но и баскетболистов - таких, как Шакил О'Нил. И там же проживают некоторые известные в Европе футболисты - например, всегда тяготевший к США Дэвид Бекхэм. И порой их встречи носят весьма причудливый характер. Например, однажды О'Нил нашел на улице...кошелёк Дэвида Бекхэма.

- Я шел как-то по Беверли Хиллс, и вдруг увидел портмоне. Обычно если я нахожу кошелек, то просто забираю деньги и выбрасываю. А тут смотрю - на нем написано Дэвид Бекхэм. Я не поверил, полез внутрь, а там и документы на имя Бекхэма. Я отнес его ему домой, но не хотел заходить, а оставил у двери. Но затем мне захотелось пошутить, я вернулся, позвал его и сказал - слушай, я нашел твой кошелек, с тебя выкуп. А он обиделся и сказал «Шак, дурака не валяй», - рассказал О'Нил в студии журналиста Джеймса Кордена в рамках Late Late Show, в котором в качестве приглашенной вместе с ним участвовала и Виктория Бекхэм - супруга Дэвида.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм
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