Полузащитник сборной Парагвая перебрался в МЛС

Полузащитник французского «Нима» и парагвайской сборной Адриан Кубас продолжит карьеру в Северной Америке.

25-летний парагвайский футболист официально подписал соглашение с клубом «Ванкувер». Как сообщает пресс-служба канадской команды, центральный полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до лета 2026 года. За Кубаса руководители «Ванкувера» заплатили около двух с половиной миллионов евро.

Стоит отметить, что помимо «Нима» Адриан Кубас также защищал цвета «Боки Хуниорс», «Дефенсы и Хустисии», «Тальереса» и итальянской «Пескары».