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США. МЛС

Полузащитник сборной Парагвая перебрался в МЛС

29 Апреля 2022 • 10:16 Комментировать

Полузащитник французского «Нима» и парагвайской сборной Адриан Кубас продолжит карьеру в Северной Америке.

25-летний парагвайский футболист официально подписал соглашение с клубом «Ванкувер». Как сообщает пресс-служба канадской команды, центральный полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до лета 2026 года. За Кубаса руководители «Ванкувера» заплатили около двух с половиной миллионов евро.

Стоит отметить, что помимо «Нима» Адриан Кубас также защищал цвета «Боки Хуниорс», «Дефенсы и Хустисии», «Тальереса» и итальянской «Пескары».

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Евро-Футбол.Ру,
Ванкувер Уайткэпс МЛС Ним Адриан Кубас
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