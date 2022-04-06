Голкипер сербской сборной решил продолжить карьеру в МЛС

Сербский вратарь Джордже Петрович, который привлекается для выступлений в пробившуюся на грядущий чемпионат мира в Катаре сборную Сербии, продолжит карьеру в американской серии МЛС. Доселе он защищал цвета сербского клуба «Чукарички». Впредь Петрович будет выступать в составе «Нью-Ингленд Революшн», уточняет официальный сайт серии. Известна и стоимость трансфера 22-летнего голкипера - менее миллиона евро, или 909 тысяч евро. Петрович дебютировал за сербскую сборную в прошлом году, пока что он провел в ее составе лишь один матч.