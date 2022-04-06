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США. МЛС

Игуаин опроверг информацию о том, что он собирается закончить карьеру

06 Апреля 2022 • 09:53 Комментировать

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил журналистам, что пока не собирается заканчивать с футболом.

Игуаин сказал, что он не собирается завершать карьеру после окончания этого сезона. Гонсало отметил, что его отец, который и сказал журналистам о том, что форвард собирается повесить бутсы на гвоздь, просто неправильно его понял.

Напомним, что в этом году 34-летний Игуаин провёл в МЛС в составе «Интер Майами» четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин МЛС Интер Майами
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