Игуаин опроверг информацию о том, что он собирается закончить карьеру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил журналистам, что пока не собирается заканчивать с футболом.

Игуаин сказал, что он не собирается завершать карьеру после окончания этого сезона. Гонсало отметил, что его отец, который и сказал журналистам о том, что форвард собирается повесить бутсы на гвоздь, просто неправильно его понял.

Напомним, что в этом году 34-летний Игуаин провёл в МЛС в составе «Интер Майами» четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.