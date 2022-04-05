Игуаин завершит карьеру в конце сезона

Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Ювентуса» завершит карьеру по окончанию нынешнего сезона. Об этом заявил отец футболиста в интервью TNT Sport Argentina.

«Я не думаю, что он вернется в Аргентину, он сказал мне, что завершит карьеру в конце сезона». Я хотел бы видеть его в мире футбола после завершения карьеры. Он много знает об этом виде спорта. У него есть все, чтобы победить. Будет обидно, если он не продолжит заниматься футболом», – заявил отец футболиста.

Напомним, что на данный момент Игуаин выступает в США за «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм. Последним клубом аргентинца в Европе стал туринский «Ювентус», в составе которого игрок перед отъездом в США завоевал Скудетто.