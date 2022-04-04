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США. МЛС

Роналду может перейти в клуб Бекхэма

04 Апреля 2022 • 15:17 Комментировать
Орландо Сити
...
Чикаго Файр
09.04 20:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает The Mirror.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бекхэм уже обсудил с 37-летний португальцем возможный трансфер, однако форвард пока не решил, где продолжит карьеру в будущем.

Роналду перешёл в «МЮ» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». В составе манкунианцев нападающий провёл 28 матчей в нынешнем сезоне, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи. Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Интер Майами
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