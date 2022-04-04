Роналду может перейти в клуб Бекхэма

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает The Mirror.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бекхэм уже обсудил с 37-летний португальцем возможный трансфер, однако форвард пока не решил, где продолжит карьеру в будущем.

Роналду перешёл в «МЮ» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». В составе манкунианцев нападающий провёл 28 матчей в нынешнем сезоне, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи. Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.