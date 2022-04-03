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США. МЛС

Суарес может перейти в «Интер Майами»

03 Апреля 2022 • 12:46 Комментировать
Коламбус Кру
0:1
Нэшвилл
окончен

Как сообщает журналист Николо Скира, нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в команде МЛС «Интер Майами».

По сведениям источника, клуб, владельцем которого является известный английский футболист Дэвид Бекхэм, может подписать 35-летнего уругвайца бесплатно, так как руководство «матрасников» решило не продлевать контракт со своим нападающим.  

В текущем сезоне чемпионата Испании Суарес забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах. Контракт футболиста сборной Уругвая с «матрасниками» истекает летом нынешнего года.       

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Интер Майами
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