Суарес может перейти в «Интер Майами»

Как сообщает журналист Николо Скира, нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в команде МЛС «Интер Майами».

По сведениям источника, клуб, владельцем которого является известный английский футболист Дэвид Бекхэм, может подписать 35-летнего уругвайца бесплатно, так как руководство «матрасников» решило не продлевать контракт со своим нападающим.

В текущем сезоне чемпионата Испании Суарес забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах. Контракт футболиста сборной Уругвая с «матрасниками» истекает летом нынешнего года.