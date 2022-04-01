«Интер Майами» интересуется Озилом

Американский клуб «Интер Майами» активно интересуется опытным немецким полузащитником «Фенербахче» Месутом Озилом.

По информации As, команда Дэвида Бекхэма хотела бы подписать 33-летнего немецкого футболиста, который в данный момент отстранён от тренировок с «Фенербахче» из-за конфликта с главным тренером. Стоит отметить, что сам Озил пока не намерен покидать турецкую команду.

В этом сезоне Месут Озил провёл в турецком чемпионате 22 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.