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США. МЛС

«Интер Майами» интересуется Озилом

01 Апреля 2022 • 09:30 Комментировать

Американский клуб «Интер Майами» активно интересуется опытным немецким полузащитником «Фенербахче» Месутом Озилом.

По информации As, команда Дэвида Бекхэма хотела бы подписать 33-летнего немецкого футболиста, который в данный момент отстранён от тренировок с «Фенербахче» из-за конфликта с главным тренером. Стоит отметить, что сам Озил пока не намерен покидать турецкую команду.

В этом сезоне Месут Озил провёл в турецком чемпионате 22 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил МЛС Интер Майами
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