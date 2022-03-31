Агуэро отказался от предложения «Интер Майами»

Известный аргентинский форвард Серхио Агуэро заявил, что хочет в ближайшее время возобновить свою карьеру.

Агуэро сказал журналистам, что он уже всерьёз думает о том, чтобы вернуться в большой футбол. Аргентинец отметил, что врачи запретили ему тренироваться в течение полугода, но он уже очень хочет выйти на поле. Серхио добавил, что ему уже поступило предложение от американского клуба «Интер Майами», но он от него отказался.

Напомним, что Серхио Агуэро недавно вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем.