Бекхэм хочет воссоединить Месси, Суареса, Бускетса и Альбу в «Интер» Майами

Владелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм хочет воссоединить в своём клубе бывших игроков каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, а также нынешних футболистов «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что из-за своей ситуации в составе «ПСЖ», Месси летом будет готов рассмотреть предложения по смене клуба. Что касается Суареса, то его контракт с мадридским «Атлетико» истекает по окончанию сезона. Но вот Альба и Бускетс сейчас счастливы в «Барселоне» и пока что не намерены покидать свою родную команду.