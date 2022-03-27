Бекхэм хочет собрать четырёх игроков «Барселоны» у себя в клубе

Известный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм хотел бы через несколько лет собрать в своём клубе «Интер Майами» четырёх игроков «Барселоны».

По информации издания Marca, англичанин надеется к сезону 2023/2024 собрать в своей команде «Интер Майами» четырёх действующих или уже бывших футболистов каталонского клуба. Речь идёт о Лионеле Месси, Луисе Суаресе, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе. Напомним, что только Альба и Бускетс всё ещё выступают за «сине-гранатовых».

На данный момент «Интер Майами» занимает последнюю строчку в Восточной конференции в МЛС.