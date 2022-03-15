Вратарь «Боруссии» может перейти в МЛС

Швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки может сменить клубную прописку и переехать в Северную Америку.

По информации Transfermarkt, 31-летний швейцарский голкипер попал в сферу интересов команды «Сент-Луис Сити», которая выступает в МЛС. В услугах Бюрки также заинтересованы «Валенсия», «Бавария» и «Астон Вилла», но сам вратарь хотел бы перейти именно в американский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Роман Бюрки ни разу не выходил на поле в немецком чемпионате. В прошлом сезоне швейцарец сыграл в Бундеслиге в 19 матчах.