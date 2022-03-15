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США. МЛС

Вратарь «Боруссии» может перейти в МЛС

15 Марта 2022 • 09:49 Комментировать

Швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки может сменить клубную прописку и переехать в Северную Америку.

По информации Transfermarkt, 31-летний швейцарский голкипер попал в сферу интересов команды «Сент-Луис Сити», которая выступает в МЛС. В услугах Бюрки также заинтересованы «Валенсия», «Бавария» и «Астон Вилла», но сам вратарь хотел бы перейти именно в американский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Роман Бюрки ни разу не выходил на поле в немецком чемпионате. В прошлом сезоне швейцарец сыграл в Бундеслиге в 19 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд МЛС Роман Бюрки Сент-Луис
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