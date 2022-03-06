Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Игуаин: «Не хочу приближаться к футболу, после завершения карьеры»

06 Марта 2022 • 10:32 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Портленд Тимберс
1.58 4.30 5.30
Через 18 ч. 58 мин.

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался о завершении игровой карьеры.

«После завершения карьеры, я буду далек от футбола. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться».

 

Аргентинец также сравнил футболиста с одноразовой бутылкой, которую опустошают, а затем — выбрасывают.

 Игуаин — воспитанник аргентинского клуба «Ривер Плейт». Также он выступал за такие команды как «Реал», «Наполи», «Ювентус»,«Милан» и «Челси». В составе сборной Аргентины нападающий провел 75 матчей, забив в них 31 мяч. Сейчас футболисту 34 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Аргентина Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ПОРТЛЕНД ТИМБЕРС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Шарлотта 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
07.03  00:00 Остин ... Интер Майами 2.11 3.45 3.25
07.03  06:00 Лос-Анджелес ... Портленд Тимберс 1.58 4.30 5.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
10:32 · США. МЛС
Игуаин: «Не хочу приближаться к футболу, после завершения карьеры»
05 Марта
19:37 · США. МЛС
«Никогда не станут играть с этим парнем» - Игуаином недовольны в МЛС
14:34 · США. МЛС
На футбольных матчах в США запретили кричалки, оскорбляющие ЛГБТ-сообщество
08:30 · США. МЛС
Мэтью Макконахи вновь завел болельщиков своего футбольного клуба
03 Марта
22:44 · Италия. Серия А
Кришито хочет покинуть «Дженоа» как можно скорее
00:02 · Испания. Ла Лига
Эррера всё-таки покинет «Атлетико», он будет выступать в МЛС
02 Марта
22:37 · США. МЛС
Игуаин наслаждается обретенным в МЛС спокойствием
07:42 · США. МЛС
Американский клуб подписал профессиональный контракт с 14-летним футболистом
27 Февраля
11:55 · США. МЛС
«Интер Майами» все еще надеется подписать Месси
26 Февраля
21:24 · Франция. Лига 1
Клуб Бекхэма готов пригласить Месси в МЛС
09:18 · Испания. Ла Лига
Клубы МЛС продолжают попытки заполучить Бускетса
25 Февраля
20:14 · Италия. Серия А
Кришито станет игроком МЛС в марте
24 Февраля
09:52 · США. МЛС
Игуаин приглашает Месси в МЛС
23 Февраля
17:36 · Франция. Лига 1
​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара
21 Февраля
08:53 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС нацелился на полузащитника «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем