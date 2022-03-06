Игуаин: «Не хочу приближаться к футболу, после завершения карьеры»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался о завершении игровой карьеры.

«После завершения карьеры, я буду далек от футбола. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться».

Аргентинец также сравнил футболиста с одноразовой бутылкой, которую опустошают, а затем — выбрасывают.

Игуаин — воспитанник аргентинского клуба «Ривер Плейт». Также он выступал за такие команды как «Реал», «Наполи», «Ювентус»,«Милан» и «Челси». В составе сборной Аргентины нападающий провел 75 матчей, забив в них 31 мяч. Сейчас футболисту 34 года.