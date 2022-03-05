Мэтью Макконахи вновь завел болельщиков своего футбольного клуба

Владелец американского футбольного клуба «Остин», известный голливудский актер Мэтью Макконахи вновь завел толпу перед игрой. Владелец часто заезжает на стадион, чтобы побывать на матчах своего клуба.

В социальных сетях Макконахи опубликовал видеозапись, на которой он, стоя на поле, повторяет для болельщиков сцену из фильма «Волк с Уолл-стрит». Вместе с актером мантру его персонажа исполнили и болельщики с трибун, устроив впечатляющий перфоманс.

Взвинчивание болельщиков, судя по всему, сработало, потому что «Остин» в этом матче обыграл своего оппонента.

В социальных сетях болельщики поблагодарили Макконахи за его связь с трибунами.