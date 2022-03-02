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США. МЛС

Американский клуб подписал профессиональный контракт с 14-летним футболистом

02 Марта 2022 • 07:42 Комментировать

«Нью-Йорк Сити», выступающий в американской серии МЛС, установил рекорд США, подписав профессиональный контракт с четырнадцатилетним футболистом в день его рождения. Контракт рассчитан сроком на пять лет. Максимо Каррисо родился в 2008 году в Коннетикуте.

- Мы очень счастливы, Максимо весьма талантлив, и мы надеемся, что в ближайшие годы он раскроет весь свой громадный потенциал, - поведал Дэвид Ли, спортивный директор клуба.

«Нью-Йорк Сити» является обладателем Кубка МЛС, выиграв в декабре прошлого года в финальном матче у «Портленд Тимберс» после исполнения серии пенальти.
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Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Сити Максимо Каррисо
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