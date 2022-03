Американский клуб подписал профессиональный контракт с 14-летним футболистом

«Нью-Йорк Сити», выступающий в американской серии МЛС, установил рекорд США, подписав профессиональный контракт с четырнадцатилетним футболистом в день его рождения. Контракт рассчитан сроком на пять лет. Максимо Каррисо родился в 2008 году в Коннетикуте.

- Мы очень счастливы, Максимо весьма талантлив, и мы надеемся, что в ближайшие годы он раскроет весь свой громадный потенциал, - поведал Дэвид Ли, спортивный директор клуба.

Maximo Carrizo just became the youngest professional athlete for team sports in the USA, signing a 5-year deal with #NYCFC.



Carrizo, born in Connecticut in 2008, is turning 14 today and has been handed a professional contract as a birthday gift. pic.twitter.com/gdgDFNaGkl