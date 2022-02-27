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США. МЛС

«Интер Майами» все еще надеется подписать Месси

27 Февраля 2022 • 11:55 Комментировать

Футбольный клуб «Интер Майами», который выступает в MLS, продолжает следить за аргентинским форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом рассказал исполнительный директор американского клуба Хорхе Мас.

«Месси все еще один из лучших игроков в мире, его навыки не уменьшились», - отметил Мас в разговоре с Маса Miami Herald.

По его словам, «Интер Майами» надеется на подписание аргентинца, если он решит уйти из «ПСЖ» и найти себе новую команду.

Оценивая вероятность переезда Месси в Америку Мас отметил, что он оптимист и верит в возможность такого расклада.

Отметим, что контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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