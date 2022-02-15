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США. МЛС

Одноклубник Ибрагимовича в США: Классный футболист, но высокомерный - иногда он мог даже не поздороваться с тобой

15 Февраля 2022 • 03:55 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Нью-Йорк Сити
28.02 01:00

Полузащитник Джо Корона выступал в одной команде со Златаном Ибрагимовичем, когда тот какое-то время провел в США в «Лос Анджелес Гэлакси». По его словам, Ибрагимович был очень хорош на поле, но весьма высокомерен - часто он даже не здоровался со своими коллегами по команде.

- Златан - это личность. Играть с ним было привилегией для меня. Однозначно. Он много требовал от партнеров, и мог быть недовольным даже если команда выиграла матч. Лично у меня с ним были отличные отношения и я, повторюсь, считаю привилегией эти матчи на одном поле с ним. Когда у него было хорошее настроение, он шутил и все было хорошо, но бывали и дни, когда он даже не здоровался с нами. Мы все понимали его, знали, что таков он, и что надо принимать его таким, и все, - рассказал Корона, слова которого приводит ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС ГЭЛАКСИ НЬЮ-ЙОРК СИТИ
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