Одноклубник Ибрагимовича в США: Классный футболист, но высокомерный - иногда он мог даже не поздороваться с тобой

Полузащитник Джо Корона выступал в одной команде со Златаном Ибрагимовичем, когда тот какое-то время провел в США в «Лос Анджелес Гэлакси». По его словам, Ибрагимович был очень хорош на поле, но весьма высокомерен - часто он даже не здоровался со своими коллегами по команде.

- Златан - это личность. Играть с ним было привилегией для меня. Однозначно. Он много требовал от партнеров, и мог быть недовольным даже если команда выиграла матч. Лично у меня с ним были отличные отношения и я, повторюсь, считаю привилегией эти матчи на одном поле с ним. Когда у него было хорошее настроение, он шутил и все было хорошо, но бывали и дни, когда он даже не здоровался с нами. Мы все понимали его, знали, что таков он, и что надо принимать его таким, и все, - рассказал Корона, слова которого приводит ESPN.