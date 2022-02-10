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США. МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» представил Дугласа Косту в качестве нового игрока команды официально

10 Февраля 2022 • 19:45 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Колорадо Рэпидс
26.02 23:30

«Лос-Анджелес Гэлакси» официально объявил о подписании контракта с бразильским вингером Дугласом Костой. В своих социальных сетях клуб из МЛС представил звездного новичка, который проведет в команде шесть месяцев на правах аренды.

Ранее сообщалось, что летом американцы выкупят контракт футболиста у «Ювентуса», согласовав с Костой трудовой договор на два года. 31-летний игрок оказался не нужен новоиспеченному главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри, поэтому первую половину сезона он провел с «Гремио», а сейчас отправится покорять новый континент.

За спиной Косты имеется опыт выступлений за «Баварию», в составе которой он становился чемпионом Бундеслиги, а также за донецкий «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси
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