Официальные аккаунты «Лиона» и «Чикаго Файр» объявили о том, что Джердан Шакири переезжает в США, чтобы выступать в МЛС.

Ранее сообщалось, что во Франции за игрока ожидают перевод в размере 7 миллионов евро.

30-летний полузащитник за полгода в «Лионе» провёл 16 матчей, в которых два раза забил и отдал три результативные передачи.

«Чикаго Файр» в прошлом розыгрыше МЛС занял 12-е место, которое не позволила «пожарным» сыграть в плей-офф.

Дебютировать за новый клуб в официальных матчах Шакири может уже 27-го февраля в игре против «Интер Майами».

Напомним, что в МЛС продолжит карьеру ещё один игрок, известный по европейской карьере – Дуглас Коста.