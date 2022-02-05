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США. МЛС

38-летний Тевес востребован в МЛС

05 Февраля 2022 • 10:28 Комментировать

Экс-нападающий «Ювентуса», «МЮ» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес не собирается завершать карьеру. У 38-летнего бомбардира появился вариант трудоустройства за океаном.

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, интерес к нападающему поступил из МЛС. Руководство клуба «Ди Си Юнайтед» готово предложить контракт опытному голеадору. Американцы рассчитывают подписать Карлоса до конца текущего года.

С лета 2021 года Тевес находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы была «Бока Хуниорс». Цвета этого клуба аргентинец защищал на протяжении трех сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Ди Си Юнайтед
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