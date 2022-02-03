Дуглас Коста близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста близок к тому, чтобы стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что бразилец прервёт свою нынешнюю аренду в «Гремио» для того, чтобы перейти в клуб из МЛС.

По информации Фабрицио Романо, Дуглас Коста отправится в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды до конца сезона. Тем не менее, скорее всего, американский клуб выкупит футболиста летом и заключит с ним двухлетний контракт.

Отметим, что ранее Дуглас Коста также выступал за донецкий «Шахтёр». Игрок не входит в планы нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который велел клубу избавиться от футболиста.