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США. МЛС

Дуглас Коста близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

03 Февраля 2022 • 19:48 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Колорадо Рэпидс
26.02 23:30

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста близок к тому, чтобы стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что бразилец прервёт свою нынешнюю аренду в «Гремио» для того, чтобы перейти в клуб из МЛС.

По информации Фабрицио Романо, Дуглас Коста отправится в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды до конца сезона. Тем не менее, скорее всего, американский клуб выкупит футболиста летом и заключит с ним двухлетний контракт.

Отметим, что ранее Дуглас Коста также выступал за донецкий «Шахтёр». Игрок не входит в планы нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который велел клубу избавиться от футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси
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