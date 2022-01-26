Матуиди наигрался в МЛС и подыскивает клуб в Европе

Опытный французский хавбек Блез Матуиди покидает МЛС. Игрок намерен вернуться в Европу и подыскивает себе команду. Об этом сообщает Get French Football News.

34-летний футболист, известный по выступлениям за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ», рассчитывает подписать контракт с новым клубом до конца текущего месяца.

Напомним, что в США полузащитник выступал в составе клуба «Интер Майами». В минувшем сезоне МЛС француз поучаствовал в 32 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

На счету Блезу девять голов в 84 матчах за сборную Франции.