Американское приключение подходит к концу: Матюиди вне заявки «Интер Майами»

«Интер Майами» - клуб из МЛС, который играет в лиге с 2020 года, и одним из его владельцев стала легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм.

Когда британская икона стиля приступала к работе с клубом из Майами, то СМИ и болельщики прогнозировали традиционное для МЛС подписание звёздных ветеранов из Европы, чему способствовали связи великого футболиста.

Предположения начали подтверждаться, когда в 2020 году состав «Интера» пополнил чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матуиди, но, похоже, вояж за океан для 34-летнего полузащитника подошел к концу.

Контракт с французом был рассчитан до конца 2022 года, но 25 января «Интер Майами» опубликовал в своих социальных сетях заявку на сезон, где мы не увидели Матуиди, а его номер «10» занял другой звёздный ветеран – Гонсало Игуаин.

Блез Матуиди провёл 48 матчей в МЛС и забил два мяча.