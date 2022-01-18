«Интер Майами» решил избавиться от Матуиди

«Интер Майами» принял решение расстаться с известным французским полузащитником Блезом Матуиди, утверждает таблоид The Sun.

Как стало известно британским СМИ, руководство клуба из Флориды ведет переговоры с представителем 34-летнего хавбека о досрочном расторжении трудового договора. Стороны близки к согласованию прекращения сотрудничества.

Матуиди пополнил ряды американского коллектива в августе 2020 года. Контракт с французом был подписан до конца 2022 года. В составе команды из Майами Блез сыграл 48 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.