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США. МЛС

«Интер Майами» решил избавиться от Матуиди

18 Января 2022 • 12:30 Комментировать

«Интер Майами» принял решение расстаться с известным французским полузащитником Блезом Матуиди, утверждает таблоид The Sun.

Как стало известно британским СМИ, руководство клуба из Флориды ведет переговоры с представителем 34-летнего хавбека о досрочном расторжении трудового договора. Стороны близки к согласованию прекращения сотрудничества.

Матуиди пополнил ряды американского коллектива в августе 2020 года. Контракт с французом был подписан до конца 2022 года. В составе команды из Майами Блез сыграл 48 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Блез Матуиди Интер Майами
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