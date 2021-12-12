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США. МЛС

​Тренер «Нью-Йорк Сити» разделся до трусов после завоевания Кубка МЛС видео

12 Декабря 2021 • 10:16 Комментировать

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о московском времени, «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории завоевал Кубок МЛС. В финале команда Ронни Дейлы обыграла «Портленд Тимберс» в серии послематчевых пенальти.

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» сдержал давнее обещание и разделся до трусов прямо на поле после триумфа своей команды. Сняв штаны и рубашку в окружении представителей команды, Ронни Дейла принялся отжиматься.

 

Отметим, что «Нью-Йорк Сити» входит в холдинг City Football Group. Ему принадлежит целый ряд клубов по всему миру, в том числе английский «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Сити Ронни Деила
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