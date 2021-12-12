В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о московском времени, «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории завоевал Кубок МЛС. В финале команда Ронни Дейлы обыграла «Портленд Тимберс» в серии послематчевых пенальти.

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» сдержал давнее обещание и разделся до трусов прямо на поле после триумфа своей команды. Сняв штаны и рубашку в окружении представителей команды, Ронни Дейла принялся отжиматься.

A promise kept pic.twitter.com/uhmwGNduof — New York City FC (@NYCFC) December 12, 2021

Отметим, что «Нью-Йорк Сити» входит в холдинг City Football Group. Ему принадлежит целый ряд клубов по всему миру, в том числе английский «Манчестер Сити».