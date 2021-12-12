​Холдинг City Football Group имеет четырёх действующих чемпионов

«Нью-Йорк Сити» завоевал Кубок МЛС впервые в своей истории, и теперь холдинг City Football Group может похвастаться тем, что он имеет четырёх действующих чемпионов в разных уголках мира.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом английской Премьер-лиги, «Мумбаи Сити» - индийской Суперлиги, «Мельбурн Сити» - австралийской А Лиги, а «Нью-Йорк Сити» - обладателем Кубка МЛС. Все эти клубы входят в City Football Group.

Ранее ходили слухи о том, что City Football Group может зайти в Россию. Сообщалось, что холдинг может выкупить часть акций московского «Спартака», но этого не произошло.