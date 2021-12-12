​«Нью-Йорк Сити» завоевал Кубок МЛС

В США прошёл финал Кубка МЛС, в котором отношения выясняли «Портленд Тимберс» и «Нью-Йорк Сити». Основное время поединка завершилось вничью со счётом 1:1, причём «Портленд» отыгрался уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте. Дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов, где удача улыбнулась представителям Нью-Йорка – 4:2.

С триумфом в МЛС «Нью-Йорк Сити» в социальных сетях поздравил «Манчестер Сити». Оба клуба являются частью холдинга City Football Group, владеющего целым рядом футбольных клубов по всему земному шару.

Отметим, что «Нью-Йорк Сити» стал обладателем Кубка МЛС впервые в своей истории.