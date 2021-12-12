Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​«Нью-Йорк Сити» завоевал Кубок МЛС

12 Декабря 2021 • 09:17 Комментировать (1)

В США прошёл финал Кубка МЛС, в котором отношения выясняли «Портленд Тимберс» и «Нью-Йорк Сити». Основное время поединка завершилось вничью со счётом 1:1, причём «Портленд» отыгрался уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте. Дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов, где удача улыбнулась представителям Нью-Йорка – 4:2.

С триумфом в МЛС «Нью-Йорк Сити» в социальных сетях поздравил «Манчестер Сити». Оба клуба являются частью холдинга City Football Group, владеющего целым рядом футбольных клубов по всему земному шару.

Отметим, что «Нью-Йорк Сити» стал обладателем Кубка МЛС впервые в своей истории.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Caa1987
12 Декабря 2021 в 10:09
А это кого-нибудь интересует в России?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
10:16 · США. МЛС
​Тренер «Нью-Йорк Сити» разделся до трусов после завоевания Кубка МЛС видео
09:26 · США. МЛС
​Холдинг City Football Group имеет четырёх действующих чемпионов
09:17 · США. МЛС
​«Нью-Йорк Сити» завоевал Кубок МЛС 1
00:32 · США. МЛС
В МЛС болельщик бросил бутылку в лицо футболисту 3
10 Декабря
08:45 · Италия. Серия А
Один из лидеров «Наполи» может переехать в МЛС
07 Декабря
20:18 · США. МЛС
«Обязательно наличие темнокожих специалистов на спортивной должности»: в МЛС ввели новые правила 5
04 Декабря
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл ассистента Рангнику в МЛС 1
11 Ноября
23:22 · Италия. Серия А
​У Инсинье есть щедрое предложение из МЛС
19 Октября
23:24 · США. МЛС
Игуаин намерен окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет
09 Октября
17:32 · США. МЛС
​В США установлен рекорд – на поле вышел 13-летний футболист
27 Сентября
17:36 · США. МЛС
​«Цинциннати» уволил Япа Стама официально
17 Сентября
17:59 · США. МЛС
Игуаин приостановит карьеру
15:00 · Франция. Лига 1
Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»
15 Сентября
08:41 · США. МЛС
Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко 1
14 Сентября
00:36 · США. МЛС
«Торонто» – «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
Все новости
Рекомендуем